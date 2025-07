Sanremo e la questione del triangolo ignorato da rai e comune

Il futuro del Festival di Sanremo: tra incertezze e trattative in corso. Il rapporto tra il Festival di Sanremo e la Rai sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con segnali che indicano un possibile cambiamento nel modo in cui questa storica manifestazione sarĂ organizzata e gestita. Dopo oltre sette decenni di collaborazione, si prospetta uno scenario incerto che potrebbe modificare le modalitĂ di svolgimento dell'evento piĂą prestigioso della musica italiana. La fine di un'epoca: la rottura tra Rai e Comune di Sanremo. Una relazione lunga 75 anni. La collaborazione tra Rai e Comune di Sanremo, iniziata piĂą di settantacinque anni fa, ha rappresentato per decenni il pilastro su cui si è costruito il successo del Festival.

