Sanità Marcello FdI | I tagli alla sanità privata indeboliscono il sistema sanitario regionale

"Chiarire se la giunta sia consapevole del rischio concreto di indebolire strutturalmente il servizio sanitario regionale, tagliando fuori un comparto che ha garantito la tenuta del sistema durante l’emergenza pandemica e che oggi rappresenta una risorsa essenziale per cittadini, territori e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sanità, le lacune del sistema: tre cittadini su dieci fuori dal servizio pubblico - Firenze, 11 maggio 2025 – Il problema ha ormai radici profonde, storiche, difficili da estirpare. Nell’attesa che trovi soluzione il conflitto tra Governo e Regioni sul nuovo decreto voluto dal ministro Orazio Schillaci, le liste d’attesa in Toscana si gonfiano, si accumulano, si trascinano.

Sanita: Acop, ripensare il Sistema Sanitario - Roma, 8 mag. - "Le strutture sanitarie private, che spesso garantiscono prestazioni altamente specialistiche che il Pubblico, gravato da una crisi senza precedenti, non riesce a erogare, devono essere un interlocutore privilegiato e non l'alternativa da fronteggiare.

Sanità, il sistema Toscana cresce. La rete oncologica è la migliore d’Italia - Firenze, 16 maggio 2025 – Performance in miglioramento per il sistema sanitario toscano, anche se restano i problemi ai pronto soccorso e l’abuso di esami e farmaci quando non necessari.

ASM, Friolo: “Strategico il confronto sul Piano Sanitario Regionale” Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Matera, Maurizio Friolo esprime soddisfazione per gli incontri promossi dalla Regione Basilicata volti a definire in maniera condivisa il Piano Vai su Facebook

