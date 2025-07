di Mario Ferrari "Venite a donare il sangue, c’è bisogno soprattutto dei gruppi 0- e A- per garantire tutte le attivitĂ ospedaliere". Un appello urgente quello che arriva da Alessandro Mazzoni, direttore del centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana, che - come di consueto durante il periodo estivo - deve fare i conti con le scorte di sangue che iniziano a stare strette. In questi mesi, infatti, visto l’aumento di persone che arrivano sul territorio, Mazzoni spiega che "è uno dei momenti piĂą critici per le scorte di sangue ed emocomponenti. L’estate, si sa, porta con sĂ© una riduzione fisiologica delle donazioni, complici le partenze per le ferie, ma l’attivitĂ ospedaliera non rallenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sangue "Donazioni, con Unipi buoni risultati"