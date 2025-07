Sancho Juve attenzione al Napoli! I bianconeri non possono ancora affondare il colpo | cosa può succedere e i possibili scenari

sull’esterno inglese. Jadon Sancho  resta un obiettivo concreto per il mercato Juve, ma per il momento la societĂ bianconera non ha la possibilitĂ di affondare il colpo. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il nome dell’esterno inglese torna d’attualitĂ anche in casa Napoli, alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo il passaggio di Dan Ndoye al Nottingham Fores t. Sancho è stato escluso da Ruben Amorim dalla tournĂ©e estiva del Manchester United negli Stati Uniti, segnale chiaro di come il club inglese non lo consideri piĂą parte del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

