San Vincenzo usa una carta di credito rubata per fare shopping e mangiare al ristorante | denunciato

Un 60enne è stato denunciato a San Vincenzo per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo sarebbe entrato in possesso di una carta credito, risultata rubata a un turista, e l’avrebbe utilizzata in vari esercizi negozi e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: vincenzo - carta - credito - rubata

San Vincenzo, usa una carta di credito rubata per fare shopping e mangiare al ristorante: denunciato - Un 60enne è stato denunciato a San Vincenzo per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Catania. Ruba una carta di credito e la usa per pagare il conto al ristorante: denunciato dai Carabinieri un 41enne Non si fermano le attività di monitoraggio del territorio e di contrasto all’illegalità diffusa, messe in atto dai Carabinieri di Catania, che operano s Vai su Facebook

San Vincenzo, usa una carta di credito rubata per fare shopping e mangiare al ristorante: denunciato; Livorno, usa una carta di credito rubata per fare acquisti: 31enne denunciato; Ladro seriale condannato a 3 anni: raffica di furti sulla costa e usava carte altrui per pagare.

Una sigaretta lo ha tradito: comprata con carta di credito rubata - Una sigaretta lo ha tradito: con carta di credito rubata la compra e accende ancora nel campo di una telecamera – Blitzquotidiano. Segnala blitzquotidiano.it

Ruba una carta di credito all'università Bocconi e compra gratta e ... - Questa mattina un uomo di 49 anni è stato arrestato a Milano dopo aver comprato alcuni gratta e vinci con una carta di credito rubata dalla borsa di una dipendente dell'università Bocconi. Da fanpage.it