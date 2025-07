San Siro Inter il PD chiede garanzie per il voto favorevole! Focus sull’interesse pubblico e timori per il danno erariale

San Siro Inter, consiglieri del Partito Democratico in Comune chiedono chiarimenti su vendita e progetto: il voto resta in bilico. Il progetto per il futuro di San Siro resta al centro del dibattito politico milanese. In particolare, i consiglieri del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Milano hanno espresso la necessità di ricevere garanzie precise prima di esprimere un voto favorevole alla delibera che riguarda la vendita dello stadio e dell'area circostante. Come riportato oggi da La Repubblica, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro cruciale tra alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale e i consiglieri PD.

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

San Siro sold out per Inter-Barcellona, 75mila biglietti venduti e incasso record - San Siro tutto esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. L'obiettivo è la finale di Monaco di Baviera.

Impensabile che in una città con due squadre come Inter e Milan la politica non riesca a decidere sul futuro di San Siro. Da 15 anni le giunte di sinistra non hanno effettuato nessuna scelta concreta sulla questione San Siro, portando così le squadre a guardar Vai su Facebook

San Siro, assist della Moratti a Milan e Inter - "È impensabile che in una città con due squadre come Inter e Milan la politica non riesca a decidere sul futuro di San Siro". Segnala msn.com

Delibera su San Siro, il nodo del voto entro luglio - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva già fissato la road map: delibera sulla vendita in giunta lunedì, poi subito la convocazione di due sedute di commissione e l'approdo del documento in ... Da ansa.it