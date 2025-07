san piero si mette in moto con rinnovate ambizioni

Con la nuova stagione alle porte, il San Piero a Sieve è motivato per presentarsi ai nastri di partenza di Promozione con ambizioni rinnovate e un progetto ben definito. La società del presidente Alessio Azzini in piena sintonia con il direttore sportivo Matteo Grossi e il tecnico Signorini, ha rinfrescato l’organico inserendo una serie di forze nuove. Questa campagna acquisti estiva ha portato una ventata d’aria fresca, con l’inserimento di ben 10 nuovi giocatori selezionati dal direttore sportivo Matteo Grossi, per ripartire con l’obiettivo dichiarato per un nuovo ciclo che accenda l’entusiasmo della piazza e per disputare un campionato mirato a stazionare il più in alto possibile in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

