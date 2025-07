Chi è San Lazzaro?. San Lazzaro è una figura centrale nel cristianesimo, noto soprattutto per essere stato resuscitato da Gesù Cristo, un evento che ha avuto un grande impatto tra i fedeli. Lazzaro era un amico intimo di Gesù e viveva a Betania con le sue sorelle, Marta e Maria. Questo miracolo è stato interpretato come un simbolo della potenza di Gesù sulla morte e una prefigurazione della sua stessa resurrezione. La sua storia è raccontata nel Vangelo di Giovanni, dove si narra che Lazzaro era morto da quattro giorni quando Gesù lo riportò in vita. Perché è diventato santo?. San Lazzaro è considerato santo principalmente per il miracolo della sua resurrezione, che ha rafforzato la fede di molti e ha dimostrato il potere divino di Gesù. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

San Lazzaro: il Santo del 29 luglio e la sua celebrazione nel mondo