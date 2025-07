San Cristoforo prega per don Mauro Bargnesi

Oggi don Mauro Bargnesi avrebbe dovuto festeggiare, come ogni anno, il giorno della sua ordinazione sacerdotale. Sono 47 gli anni trascorsi da quel momento, ma questo anniversario si consuma nel silenzio e nella speranza, mentre il parroco di San Cristoforo resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dopo l’intervento d’urgenza per un’emorragia cerebrale. L’operazione di sabato pomeriggio è infatti riuscita sul piano tecnico, ma il risveglio, che i medici avevano tentato domenica con un momentaneo allentamento della sedazione, ha mostrato segnali ancora incerti. Il quadro clinico, per ora, richiede prudenza: secondo l’ultimo aggiornamento trasmesso dalla parrocchia e dal diacono Fabio Bilancioni al vescovo Andrea Andreozzi, l’ultima Tac è "ancora positiva" e il paziente "ha manifestato una reattività dalla parte destra del corpo", ma si è poi reso necessario ripristinare la sedazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Cristoforo prega per don Mauro Bargnesi

