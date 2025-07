Samsung Galaxy Z Fold 7 batte il Galaxy S25 Ultra sul suo stesso campo

Più leggero, più sottile e (forse) più utile: il nuovo pieghevole di Samsung mette in crisi il modello stesso di smartphone “flagship”. Ma a che prezzo?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Samsung Galaxy Z Fold 7 batte il Galaxy S25 Ultra sul suo stesso campo

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo di Galaxy S25 Edge, il nuovo dispositivo che amplia la linea Galaxy S e ne ridefinisce i confini grazie a un design ultrasottile unito a prestazioni di alto livello.

Samsung Galaxy S25 Edge, display più resistente con Gorilla Glass - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S, presentato da Samsung nei giorni scorsi – oltre che per un peso di appena 163 grammi – è caratterizzato anche da un telaio in titanio che offre una protezione duratura per l’uso quotidiano, e per il nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, un vetro ceramico progettato per la resistenza, utilizzato per il display frontale che offre una protezione avanzata e un design straordinariamente sottile.

Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili - Sul Samsung Shop Online ci sono diversi sconti di lancio per acquistare Samsung Galaxy S25 Edge: ecco tutte le offerte! L'articolo Il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge si assottiglia: nuovi sconti cumulabili proviene da TuttoAndroid.

