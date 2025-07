Sampdoria nominato il nuovo Cda | a sorpresa c’è anche Ting Yong Tan

A poche ore dal sit in di protesta dei tifosi blucerchiati sotto la sede di via Cavour, a Bogliasco, la Sampdoria ha nominato il nuovo Cda. Al termine dell’assemblea degli azionisti la societĂ ha ufficializzato che saranno cinque i membri a comporre il Consiglio d’amministrazione, dopo le dimissioni di Maheta Molango. Sono stati confermato il presidente Matteo Manfredi e l’amministratore delegato Raffaele Fiorella. Tra gli altri tre membri figura il ceo dell’area tecnica Jesper Fredberg. Sono gli ultimi due nomi ad aver generato non poca sorpresa. Il primo è l’avvocato Francesco De Gennaro, che sarĂ vicepresidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

