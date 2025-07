Samb l’analisi di Palladini | Il calendario ai raggi X

Samb-Bra, questa la prima giornata di campionato, mentre il derby con l’Ascoli si disputerĂ il 26 ottobre al Del Duca, con il ritorno al Riviera mercoledì 4 marzo. Un inizio stagione da non sottovalutare, con Eusepi e compagni impegnati in casa con Forlì, Carpi, Juventus Next Gen e Ravenna, mentre in trasferta i rossoblĂą si recheranno a Gubbio, Piancastagnaio (Pisanese), Perugia e Sassari, contro la Torres. Il 19 ottobre trasferta a Livorno e poi il derby al Del Duca. "Le prime gare – commenta il tecnico della Samb Ottavio Palladini (in foto) – sono sempre delle incognite. Non conosci mai il gioco e le caratteristiche degli avversari, e per questo sono imprevedibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, l’analisi di Palladini: "Il calendario ai raggi X"

In questa notizia si parla di: samb - palladini - analisi - calendario

Colonnello ha fiducia nella Samb: "Garanzia Palladini, piazza unica" - Estate 2004. Il patron Luciano Gaucci vende la società a Umberto Mastellarini e Dante Paterna. In soli tre giorni l’avvocato Vincenzo D’Ippolito costruisce una squadra piena di giovani e di perfetti sconosciuti allenati da Davide Ballardini alla prima esperienza al di fuori del settore giovanile.

Samb, le parole di mister Palladini: "L’obiettivo? Consolidarci in serie C" - Un vero e proprio bagno di folla per la Samb nel giorno del raduno al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. La squadra ha ascoltato prima le parole del presidente Vittorio Massi, e poi quelle di Ottavio Palladini, che ha inserito nel suo staff un nuovo elemento.

Buone indicazioni per Palladini. Cinquina della Samb al Casarano - Una buona Samb nell’ allenamento congiunto con il Casarano svoltosi al centro sportivo Orlando Marconi di Monsampolo del Tronto.

Samb, l’analisi di Palladini: Il calendario ai raggi X; Avezzano-Samb, guarda la photogallery della gara andata in scena al Dei Marsi; Castelfidardo-Samb, guarda i nostri scatti della gara.

Samb, l’analisi di Palladini: "Il calendario ai raggi X" - Cerchiate in rosso le sfide casalinghe con Forlì, Ravenna e Juve Next Gen "Le prime gare sempre un’incognita. Da ilrestodelcarlino.it

Samb, Palladini: “Fare bene, consolidarsi in questa categoria e valorizzare i nostri giovani” - Il calendario di Serie C Girone B si apre subito, di scena, per la Samb, al Riviera delle Palme, contro un'altra neopromossa, il Bra. Scrive picenonews24.it