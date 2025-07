Sam Raimi torna all’horror con Send Help | test screening da applausi per un film tra risate e sangue

Il nuovo film di Sam Raimi, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien, ha entusiasmato il pubblico dei test screening con una storia grottesca e ironica, in pieno stile Raimi. Con Send Help, il regista Sam Raimi torna finalmente al genere horror con cui ha costruito la sua leggenda. Dopo anni di distanza dal suo cinema piĂą personale, questo nuovo titolo promette di riportare in scena tutto il gusto perverso, ironico e viscerale che da sempre contraddistingue il suo stile. I primi test screening tenutisi in California hanno suscitato entusiasmo unanime, tanto da far parlare giĂ di un ritorno "alla forma" per il regista de La casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sam Raimi torna all’horror con Send Help: test screening da applausi per un film tra risate e sangue

In questa notizia si parla di: raimi - test - screening - torna

