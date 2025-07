Salza Irpina si prepara alla 41ª Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini

L'estate in Irpinia profuma di funghi porcini e tradizione: torna anche quest' anno, puntuale come sempre, la Sagra degli Spaghetti ai Funghi Porcini, giunta alla sua 41ª edizione. L' appuntamento è fissato per le serate dell' 8, 9 e 10 agosto, a partire dalle 19:30, presso l'anfiteatro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: porcini - funghi - sagra - spaghetti

? 41° SAGRA DEGLI SPAGHETTI AI FUNGHI PORCINI 8 agosto dalle ore 19.30 9 agosto dalle ore 19.30 10 agosto dalle ore 19.30 SALZA IRPINA (AV) anfiteatro comunale in via Tufello Vi aspettiamo Evento organizzato dal Comitato Festa Vai su Facebook

