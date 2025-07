Salvatelli al veleno | Scoperto il bluff del sindaco

Con una lettera aperta al primo cittadino, torna a farsi sentire l’ex assessore Lauro Salvatelli, dopo due anni di silenzio seguiti al suo esonero ad opera del sindaco Valerio Vesprini, con l’accusa di essersi iscritto a Fratelli d’Italia senza avergliene dato comunicazione. La prima critica che Salvatelli muove al sindaco è il suo insistere a sostenere la natura civica della giunta e il suo distacco dai partiti, mentre sarebbe vero il contrario: "Dopo tre anni di amministrazione – scrive Salvatelli nella lettera – fatti innegabili hanno connotato e connotano il suo modo di operare. In primis sul piano politico: Il bluff del civismo da lei ideato è stato scoperto, i partiti contano più di tutto e di tutti, per cui rimanere fermo nel difendere il tratto civico della giunta, per il solo fatto che non compaiono i simboli di partito, francamente è una operazione che non regge più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

