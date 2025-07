Saltano le nomine nella sanità

I dati di fatto sono due. Il primo: non sono bastate due riunioni della Giunta regionale, convocate entrambe ieri, per varare tutte le nomine della sanità all’ordine del giorno. Il secondo: la seconda riunione di Giunta è stata disertata dagli assessori di Fratelli d’Italia. Due dati di fatto e altrettante conclusioni. Conclusione numero uno: per completare il puzzle delle nomine della sanità bisognerà attendere la Giunta del 4 agosto. Conclusione due: i rapporti tra FdI, da un lato, e Attilio Fontana e Guido Bertolaso, dall’altro, continuano ad essere tesi. La prima riunione di Giunta è iniziata nel primo pomeriggio, ed è servita a prorogare di un anno, l’ultimo dei tre possibili, la nomina di Francesco Paolo Tronca (foto) a commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio e a ufficializzare quella di Silvano Casazza a nuovo dg di Ats Milano Metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

