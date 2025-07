Rupert Everett | Oggi c’è meno stigma legato all’omosessualità ma il politicamente corretto a tutti i costi è un disastro Emily in Paris? Licenziato senza una telefonata

L’attore, premiato al Marateale, si racconta intrecciando cinema e attualitĂ : «Julie Andrews è stata la mia scintilla, Mary Poppins resta il mio film preferito. Oscar Wilde? La strada della libertà è cominciata con lui. Ai giovani dico di guardare ciò che li circonda, non gli smartphone». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rupert Everett: «Oggi c’è meno stigma legato all’omosessualitĂ , ma il politicamente corretto a tutti i costi è un disastro. Emily in Paris? Licenziato senza una telefonata»

In questa notizia si parla di: rupert - everett - meno - stigma

Marateale 2025, day 3: in programma Rupert Everett, Janet Yang, Paolo Ruffini e l’anteprima di Locked - Nella terza giornata della Marateale 2025 l’attesa masterclass con Rupert Everett, la proiezione speciale di Locked, il panel internazionale con Janet Yang, l’intervista a Paolo Ruffini, ecco il programma e gli incontri.

Marateale 2025, day 4: in programma Oliver Stone, Tarak Ben Ammar, Rupert Everett e il cast di Imma Tataranni - Nella quarta giornata della Marateale 2025 l’atteso confronto tra Oliver Stone e Tarak Ben Ammar, le masterclass di Maria Pia Ammirati, Paolo Del Brocco e Francesco Amato, e la proiezione di Jokers – Art Can Save A Life, ecco il programma e gli incontri.

Taormina Film Festival 2025: presentata a Cannes la 71° edizione, con Rupert Everett, Martin Scorsese e Ballerina che apre - La Direttrice Artistica Tiziana Rocca ha presentato oggi al Festival di Cannes l'edizione 2025 del Taormina Film Festival, annunciando ospiti come Rupert Everett e Da'Vine Joy Randolph, l'apertura con Ballerina e la madrina, che sarà Valeria Solarino.

Rupert Everett: «Oggi c’è meno stigma legato all’omosessualità , ma il politicamente corretto a tutti i costi è un disastro. Emily in Paris? Licenziato senza una telefonata.

Marateale 2025, la nostra video intervista a Rupert Everett - Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata: ecco cosa ci ha raccontato in questa video inte ... Scrive comingsoon.it

Rupert Everett: "Avrei dovuto avere io il ruolo di Colin Firth in A ... - Rupert Everett ha criticato apertamente il casting del film A Single Man dichiarando che Colin Firth non avrebbe dovuto essere scelto come protagonista. Segnala movieplayer.it