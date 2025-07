rune vuole tornare al via il nuovo corso con agassi e panichi il preparatore atletico con cui sinner ha rotto

Reduce da una prima parte di stagione altalenante, Holger Rune (sceso al numero 9 della classifica Atp) si appresta a cimentarsi nel Masters 1000 di Toronto con tanti buoni propositi. Il suo esordio sul cemento nordamericano avverrà quest’oggi, intorno alle ore 18.30, contro il ‘bombardiere’ francese Giovani Mpetshi Perricard. Un debutto che si prospetta non propriamente semplice per il giovane scandinavo, il quale però, da qualche giorno a questa parte, può vantare nel suo circondario due personaggi di altissimo spessore: André Agassi e Marco Panichi fino a poche settimane fa preparatore atletico di Sinner (poi c’è stata l’improvvisa e per certi versi brusca rottura). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

