Rugby al Vingone ci siamo | approvate le linee guida per l’affidamento

Rugby al Vingone, ci siamo. La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale destinato allo Scandicci Rugby per lo sviluppo della disciplina. Nell’atto si prevede sia la modalitĂ agonistica, sia la non agonistica, attraverso corsi di avviamento allo sport, allenamenti, partecipazione a campionati e organizzazione di tornei, gare e manifestazioni sportive. Ma il rugby non sarĂ la sola disciplina, visto che la delibera prevede di aprire il campo anche ad attivitĂ motorie e sociali di rilevante interesse pubblico: tra queste, quelle rivolte a disabili e anziani, la formazione motoria per pre-adolescenti e adolescenti, progetti con le scuole e i centri estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rugby al Vingone, ci siamo: approvate le linee guida per l’affidamento

