Ruba cellulare in discoteca a Gallipoli sentenza per 26enne casertano

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A. N., 26 anni, originario di Caserta, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce relativamente a uno dei capi d’imputazione a suo carico. La Suprema Corte ha infatti ritenuto errata la qualificazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ruba cellulare in discoteca a Gallipoli, sentenza per 26enne casertano

