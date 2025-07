Ruba 1.000 euro al bar preso

È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima un cittadino brasiliano di 22 anni, sorpreso l’altra sera intorno alle 23 mentre tentava un furto nel bar ‘Il Sogno’ di Cervia. I militari del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti dopo la chiamata al 112 di una passante che segnalava la presenza di un uomo che stava forzando la porta d’ingresso di un bar. Quando la pattuglia, poco dopo, è arrivata sul posto, ha notato che la porta del bar era aperta e dietro ad un’auto parcheggiata nelle vicinanze, un uomo che si nascondeva. Insospettiti, i militari lo hanno subito fermato e confrontando le immagini delle telecamere di sicurezza del locale hanno riscontrato che lo stesso, dopo aver forzato la porta d’ingresso, aveva rubato circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba 1.000 euro al bar, preso

In questa notizia si parla di: ruba - euro - preso - porta

Catania, ruba profumi di lusso per oltre 500 euro in un negozio del centro: 28enne fermato - ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificati i controlli nelle zone affollate della città . Prosegue l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con un’attenzione particolare alle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti.

Finto tecnico dell'acquedotto ruba 8mila euro a un'anziana - È una residente di Udine sud classe 1938 la vittima dell'ultimo raggiro che si è verificato in città .

Messina, coppia in crociera ruba un anello da 1.000 euro in gioielleria: scoperti al porto di Napoli - Coppia cilena accusata di furto a Messina: rubato anello da 1000 euro in gioielleria, recuperato a Napoli.

https://www.latinaquotidiano.it/terracina-ruba-20-euro-dentro-un-negozio-ma-poi-li-restituisce-denunciato-comunque-uomo-di-37-anni/ #FurtoAggravato #Carabinieri #Terracina #Indagini #RestituzioneDenaro #SicurezzaCommerciale #Cronaca Vai su Facebook

Ruba 1.000 euro al bar, preso; Ruba un Richard Mille da 300mila euro: bloccato mentre mangia il Kebab; Sorbolo, nella notte sfonda la porta di un circolo e ruba due impianti musicali: denunciato 29enne.

Ruba 1.000 euro al bar, preso - Milano Marittima un cittadino brasiliano di 22 anni, sorpreso l’altra sera ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ruba borse di lusso da 4.500 euro in un’abitazione, arrestato - Le indagini avevano permesso il recupero della refurtiva, ritrovata a Milano grazie al controllo delle piattaforme online ... Da lanazione.it