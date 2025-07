Rotta Culturale Atrium Predappio pubblicizza l’itinerario culturale

Il Comune di Predappio pubblicizza anche attraverso il suo sito interent l’adesione alla Rotta Culturale Atrium, acronimo di ‘Architettura dei regimi totalitari del XX secolo nella memoria urbana’. Si tratta di un itinerario turistico e culturale per esplorare la memoria europea del XX secolo, un progetto che ha focalizzato l’attenzione di 18 partner internazionali sulle architetture dei regimi totalitari con l’intento di indagarne le funzioni originarie, le qualità architettoniche, le implicazioni storiche e socio-politiche. L’obiettivo è creare un itinerario culturale transnazionale che potesse ottenere il riconoscimento di Rotta Culturale Europea del Consiglio d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotta Culturale Atrium, Predappio pubblicizza l’itinerario culturale

Viaggio a piedi da Aquileia a Sveta Gora. Un “ponte culturale” che supera confini e divisioni dopo i due conflitti mondiali. Un itinerario suddiviso in quattro tappe, per mettersi alla prova. Oppure da percorrere in più giorni, sempre immersi in paesaggi spettacolari e luoghi d’arte - K arlo Franceschin, morto e sepolto da un pezzo, si ritrovò da un giorno all’altro a riposare con la testa in Italia e i piedi in Jugoslavia.

