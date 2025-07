rossini opera festival addio vitrifrigo arena si torna in centro storico

di Claudio Salvi Il Rof torna in centro e la 46esima edizione (10-22 agosto) si annuncia la prima, dopo anni, senza bus navetta e senza la Vitrifrigo Arena come teatro. Con in più una novità : termine tassativo degli spettacoli le ore 23 per consentire agli spettatori di cenare nei ristoranti della città dopo gli spettacoli. Ieri mattina la presentazione alla stampa nel ritrovato Palafestival (l’Auditorium Scavolini), già in allestimento e con al centro una scenografia imponente: un palco lungo e largo quanto un campo da basket. Saranno proposte quattro produzioni liriche e sarà un bel tour de force per le maestranze impegnate a montare e smontare continuamente tre produzioni al Teatro Rossini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

