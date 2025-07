Romeo Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen

"Uno dei primi atti che l'opposizione dovrebbe fare è presentare una bella mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen e mandarla a casa, visto che si è arresa agli Usa. Quindi per coerenza questo dovrebbe essere è il primo atto politico che dovreste fare. Noi come Lega, non l'abbiamo mai votata e mai la voteremo e se ci sarà una mozione di sfiducia, noi la voteremo da qualsiasi parte provenga". L'ha detto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo rivolgendosi alle opposizioni al Senato che hanno criticando l'accordo Usa-Ue sui dazi statunitensi e hanno chiesto che la premier Meloni riferisca su questo in Aula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Romeo, Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen

In questa notizia si parla di: lega - sfiducia - romeo - leyen

Giuli sfiducia Borgonzoni: al ministero della Cultura volano stracci tra Lega e FdI - Clima teso al ministero della Cultura. Da quando il governo Meloni è in carica il dicastero ha cambiato più volte i suoi vertici politici: dall'addio del ministro Gennaro Sangiuliano per i rapporti con Maria Rosaria Boccia alle dimissioni "immediate" del sottosegretario Vittorio Sgarbi.

Voto di sfiducia a Ursula von der Leyen: l’Europa va alla conta. Favorevoli Lega e M5s, il no di FdI e Pd - L’appuntamento sul cosiddetto «Pfizergate». I socialisti hanno ottenuto che il Fondo sociale europeo non sparisca dal budget

Bocciata la sfiducia a von der Leyen, tra gli italiani la votano Lega e 5 Stelle - Ursula von der Leyen ha superato la prova della sfiducia. Al Parlamento europeo solo 175 deputati hanno votato a favore della mozione di censura contro la presidente della Commissione, su 553 votanti.

Noi della Lega riteniamo la leadership di von der Leyen del tutto inadeguata: dal Green Deal al piano di riarmo, dalle politiche agricole alla gestione della pandemia, ha fallito su tutta la linea. #sfiducia #vonderleyen #europa #parlamentoeuropeo #lega Vai su Facebook

Romeo, Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen; L'Ue accusa: 'Mosca dietro la sfiducia a Von der Leyen'; Lega chiede mozione di sfiducia contro Von Der Leyen dopo accordo sui dazi Usa-ue.

Romeo, Lega sempre pronta a sfiducia a Von der Leyen - "Uno dei primi atti che l'opposizione dovrebbe fare è presentare una bella mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen e mandarla a casa, visto che si è arresa agli Usa. Segnala msn.com

Il "pagellone" di Vannacci sui dazi: "Trump voto 8, Von der Leyen voto 3. Ci ha venduto" Salvini scatenato: "La Ue ci massacra" - Parla il generale, vice della Lega, e dice: "L'accordo sui dazi? ilfoglio.it scrive