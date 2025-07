Romano Prodi la sparata | Guerre la destra identitaria è pericolosa

"Parlare di Gaza? È un dovere morale". A dirlo è Romano Prodi, che torna sulle parole di Emmanuel Macron. Per l'ex presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio quanto fatto dal presidente francese è "quasi non dico una riparazione, ma una presa d’atto che bisogna in qualche modo decidersi se vogliamo trovare una soluzione, concordata o meno, nella tragedia che si sta consumando". Intervistato dal Giorno, Prodi non ha dubbi su quanto sta accadendo: "Non c’è solo il dramma di Gaza. La Cisgiordania ormai è ridotta a piccole enclave di palestinesi che non hanno più libertà di movimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Romano Prodi, la sparata: "Guerre, la destra identitaria è pericolosa"

