Roma ufficiale | Wesley França è un nuovo giocatore giallorosso

Roma 28 luglio 2025 - La trattativa è stata lunga e complicata, il Flamengo ha resistito fino all'ultimo, cercando (giustamente) di massimizzare il proprio incasso, ma i capitolini alla fine ce l'hanno fatta. Gian Piero Gasperini ha ottenuto l'esterno destro per il suo schema, quello che idealmente va a sostituire l'uscente Alexis Saelemaekers. Come ha annunciato il club giallorosso infatti, Wesley França è un nuovo nuovo giocatore della Roma, la notizia era nell'area e dopo l'arrivo di ieri in mattinata, oggi è arrivata anche l'ufficialità seguendo perfettamente i tempi inizialmente ipotizzati per la sua firma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma, ufficiale: Wesley França è un nuovo giocatore giallorosso

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

UFFICIALE: Wesley è un nuovo giocatore della Roma! La Roma annuncia l’acquisto a titolo definitivo di Wesley França dal Flamengo. Classe 2003, oltre 100 presenze tra i professionisti, un Mondiale per Club alle spalle e l’esordio con il Brasile il 20 marz Vai su X

Già 100 milioni per Gasp. La Roma dei Friedkin: con Ghilardi e Wesley un altro attaccante Gazzetta dello Sport (A.D'Urso) Anche quest'estate, lo schema e i sogni non cambiano: già 72 milioni di spesa sul mercato (con Wesley França e Daniele Ghilardi ormai Vai su Facebook

Serie A mercato. Roma, e' ufficiale l'arrivo dell'esterno Wesley; È stato ufficializzato il 46esimo brasiliano della storia della Roma. Wesley è giallorosso; Wesley ha detto sì, Gasp l’ha convinto. La Roma accelera: offerti 25 milioni.