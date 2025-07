Roma striscione a Trigoria per Julio Sergio | Siamo tutti con te

Continua ad essere decisamente lancinante il dolore per la perdita di Enzo Bertagnoli, il figlio di Julio Sergio che nelle scorse ore è scomparso a causa di un tumore cerebrale. Un destino crudele per un ragazzo di 15 anni, che ha toccato in primis anche la Roma, che è stata la casa dell’ex portiere brasiliano per cinque anni dal 2006 al 2011 e nella prima parte della stagione 20122013. La solidarietà della formazione giallorossa è stata ribadita anche oggi, giorno in cui sono ripresi gli allenamenti a Trigoria. Tutta la squadra, radunata al centro del campo insieme anche a Gian Piero Gasperini, ha voluto sostenere una volta di più Julio Sergio, esponendo uno striscione che recitava: “ Julio siamo tutti con te “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, striscione a Trigoria per Julio Sergio: “Siamo tutti con te”

