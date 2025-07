Roma occhi su Nusa | talento norvegese nel mirino ma il Lipsia fa muro

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo che rispecchi fedelmente l’identikit tracciato da Gian Piero Gasperini: un mancino di talento, giovane, duttile, capace di partire largo e accentrarsi per rifinire. Mentre la trattativa per Daniele Ghilardi attende gli ultimi incastri, a Trigoria si lavora sottotraccia su un altro profilo intrigante: Antonio Nusa, classe 2005, norvegese, attualmente in forza al Lipsia. Vent’anni e giĂ nel mirino di piĂą club europei, Nusa è diventato un nome caldo dopo una prestazione convincente con la maglia della Norvegia contro l’Italia, capace di far emergere spunti di classe e rapiditĂ che lo rendono un potenziale protagonista in un sistema offensivo fluido come quello pensato dal tecnico romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Nusa: talento norvegese nel mirino, ma il Lipsia fa muro

Roma, spunta il nome di un talento argentino: contatti avviati per Echeverri; Roma, è ufficiale Wesley. Dovbyk in bilico, colpo Vasquez a parametro zero; Roma, caccia all’esterno: occhi su Elmas e sogno Nusa per la fascia.

Roma, Gasperini vuole un’ala: Nusa in cima alla lista - La Roma spinge per un esterno offensivo: piace Nusa del Lipsia, ma occhio anche a Tzolis, Ben Seghir e Hudson- Da europacalcio.it

Roma, Nusa è il grande sogno. Elmas si candida - Tutti i profili valutati da Frederic Massara: si cerca un giocatore forte, giovane e di prospettiva. Scrive msn.com