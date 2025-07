Roma l’ex Primavera Levak resta in Italia | firma con l’Atalanta a parametro zero

È un’estate sicuramente di grandi rinnovamenti per quanto riguarda la Roma Primavera, che nella scorsa stagione non è riuscita a fare la differenza nei playoff, fermandosi in semifinale. Sono già diversi i giovani che hanno salutato la Capitale, tra cui soprattutto Mannini e Reale, accasatasi alla Juve Stabia. Altra operazione in uscita è quella di Matteo Plaia, per il quale si sarebbero aperte le porte dell’Atalanta. Proprio la formazione nerazzurra sarà anche la casa di un ex giocatore della Roma Primavera, che non ha rinnovato il proprio contratto con i giallorossi. Si tratta del centrocampista Sergej Levak, autore di una buona ultima annata che, come riportato da Fabrizio Romano, dopo aver terminato la propria avventura nella Capitale, ne inizierà una nuova con l’ Atalanta, restando in Italia e trasferendosi quindi alla Dea a parametro zero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

