Roma Giubileo Giovani | piÃ¹ sicurezza su alcune linee metro

A Roma le forze dell‚Äôordine hanno dato il via a MetroQuestura, un rafforzamento della sicurezza nei binari della linea C della metro in occasione del Giubileo dei giovani. Alcuni agenti viaggiano a bordo dei vagoni, mentre altri pattugliano le aree esterne agli scali metro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Roma, Giubileo Giovani: pi√ɬĻ sicurezza su alcune linee metro

Borseggiatore in fuga ucciso dal treno della metro in galleria a Roma: accanto al corpo, un cellulare e un portafogli rubati - Il cranio fracassato, una scarpa da una parte, un braccio piegato in modo innaturale. Accanto al corpo, un cellulare e un portafoglio appartenenti a una ragazza.

Erbacce alte mezzo metro, luci fulminate e scultura¬†quasi¬†rovinata: lo sfregio¬†del¬†Comune di¬†Roma¬†alla¬†memoria di Alcide De Gasperi - Come¬†disse giustamente¬† Roberto Gualtieri ¬†alla manifestazione¬†sull‚ÄôEuropa¬†dello scorso mese di marzo¬†che lui stesso aveva finanziato¬†con il comune di Roma¬†in piazza del¬†Popolo¬†¬ęl‚ÄôEuropa deve far rivivere lo spirito dei padri fondatori, che seppero darsi la mani dopo decenni di guerre sanguinose, e fare un salto avanti¬Ľ.

Roma, borseggiatore scappa dopo furto in metro: travolto e ucciso - L’uomo potrebbe essere entrato nel tunnel della metro A da Cinecittà, forse per scappare, e sarebbe stato accidentalmente investito da un treno.

