Roma Gasperini resta in pressing su Massara | vuole altri 6 acquisti

Le ultime sui giallorossi nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube Gasperini continua il pressing su Massara per il calciomercato. Il tecnico piemontese non si è accontenta, è sempre molto esigente e spera di avere a disposizione, presto, altri nuovi giocatori. I ruoli indicati? Un attaccante esternotrequartista, un centrocampista con caratteristiche difensive, uno di movimento, un nuovo attaccante, considerando anche l’incertezza che riguarda Dovbyk. Roma, Gasperini non si accontenta: per la fascia prende quota Echeverri del Manchester City. Per quanto riguarda l’esterno ha preso quota il nome del 19enne Claudio Echeverri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, Gasperini resta in pressing su Massara: vuole altri 6 acquisti

In questa notizia si parla di: gasperini - pressing - massara - roma

Sfida Champions con l’Atalanta, pressing e qualità per Gasperini: la Roma sfrutti una difesa falcidiata - Sembra essere passata una vita, eppure quel 2 dicembre 2024 non è poi così lontano. Una data tutto sommato anonima, ma in questa stagione invece risulta un punto di svolta per la Roma.

Cos’è successo tra Gasperini e l’Atalanta prima del pressing della Roma: i motivi del possibile addio - I motivi che hanno portato al possibile addio di Gasperini all'Atalanta per andare alla Roma. Alla base di tutto il timore che la squadra venga completamente trasformata con cessioni eccellenti sul mercato.

Gasperini Juventus, bianconeri in pressing! Il tecnico non è convinto di andare alla Roma: svelati i motivi. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Gasperini Juventus, bianconeri in pressing! La rivelazione sul futuro dell’allenatore ai saluti in casa Atalanta.

Il pressing di Wesley: aspetta il sì Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Wesley alla Roma è ormai solo una questione di tempo, ma né Massara né il giocatore vogliono più aspettare. Gasperini lo vorrebbe a disposizione entro il weekend per portarlo in Germania c Vai su Facebook

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Massara al lavoro per chiudere l’affare #ASRoma Vai su X

Roma modello Atalanta. Cosa manca a Gasperini per applicare il suo gioco in giallorosso; Massara è in pressing su Ghilardi, piace Deossa. El Aynaoui si presenta: «Sono pronto»; Roma in pressing per Rios e Wesley: ecco cosa manca per la chiusura.

Roma, Gasperini resta in pressing su Massara: vuole altri 6 acquisti - Gasperini insaziabile ha chiesto alla Roma altri 6 acquisti. Segnala calciomercato.it

Roma, altra frecciata di Gasperini sul mercato: Massara può farsi perdonare con lo scambio Cristante-McKennie - Dopo il successo sul Kaiserslautern Gasperini si è lamentato dei ritardi del mercato della Roma. Secondo sport.virgilio.it