Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi | la riforma allo studio del governo

Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi, acquisendo la possibilità di emanare autonomamente norme in materia di urbanistica, trasporti locali, commercio, turismo, beni culturali e ambientali.È quanto contenuto nel disegno di legge al quale sta lavorando la ministra per le Riforme. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: roma - capitale - potrebbe - presto

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente - Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma apre le porte alla tredicesima edizione di Open House Rom a, un evento gratuito che consente ai cittadini e ai turisti di scoprire e ammirare dal vivo oltre 200 edifici di valore storico, moderno e contemporaneo.

Tim con Roma Capitale per una città sempre più smart e digitale - Roma, 12 mag. (askanews) - Roma Capitale torna al centro dell'interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell'innovazione e del digitale come Tim che mette a disposizione le sue tecnologie e competenze per una città sempre più smart e digitale, come spiega Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim.

Roma, jet di Dan Friedkin atterrato in Svizzera: presidente atteso nella Capitale - Sono giornate cruciali in casa Roma, con il traguardo della qualificazione in Champions League sempre più vicino e una serie positiva ancora viva che tiene i giallorossi aggrappati al sogno.

Presto il ddl Roma Capitale, poi l'autonomia per le Regioni. Alla città poteri speciali. Governatori, prime intese a settembre #ANSA Vai su X

Roma Capitale Vai su Facebook

Riforma Roma Capitale: il governo accelera, più poteri a Campidoglio e Sindaco; Presto ddl Roma Capitale, poi l'autonomia per le Regioni; Presto ddl Roma Capitale, poi l'autonomia per le Regioni.

Roma verso poteri legislativi e nuove competenze - È quanto prevederebbe, secondo alcune fonti, il ddl costituzionale che domani potrebbe esse discusso dal Consiglio dei Ministri. Come scrive rainews.it

Caput mundi. Il governo vuole dare poteri legislativi a Roma Capitale - Il nuovo ddl in arrivo al Consiglio dei Ministri mira a ampliare la capacità legislativa a urbanistica, trasporti, turismo e beni culturali ... Si legge su huffingtonpost.it