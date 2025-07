Roma bonifiche metropolitane per Giubileo Giovani | intercettati pendolari di furti e droga

A Roma iniziate le bonifiche delle linee metropolitan e nell’ambito del pieno “MetroQuestura” per il Giubileo dei Giovani. I protagonisti sono i binari e le stazioni di Cinecittà , Anagnina e la direttrice della Metro C. Si tratta di un potenziamento mirato dei controlli che gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mettono in campo per preparare l’approdo dei fedeli. Sono stati così intercettati pendolari della droga e soggetti con al seguito arnesi atti allo scasso, con ogni probabilità dediti alla commissione di reati predatori. Bloccati e tratti in arresto anche un cittadino rumeno e un afgano su cui gravavano rispettivamente un mandato di arresto europeo per furto e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

