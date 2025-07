Roma arrestata la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli | chi è e perché era ricercata dall’Interpol

Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è stata arrestata a Roma. Lo conferma il ministero della Giustizia del Brasile. Zambelli è un membro del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro ed è stata condannata in Brasile per aver violato i sistemi informatici del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). Poco prima dell’arresto, il deputato italiano di Avs, Angelo Bonelli, aveva annunciato sui social di aver comunicato alla polizia l’indirizzo di Zambelli, segnalando la sua presenza in un appartamento a Roma. Chi è Carla Zambelli. 🔗 Leggi su Open.online