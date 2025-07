E’ inagibile l’edificio di viuzzo di Porto che ospita la Malva, azienda nel quale sabato scorso è scoppiato un incendio. Ieri mattina la sindaca ha firmato l’ordinanza nella quale si dispone "il divieto all’utilizzo dell’immobile ad uso produttivo fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza ". Può entrare il personale specializzato per le verifiche tecniche e successivamente per i lavori di ripristino, è garantito l’accesso anche alla proprietĂ dell’azienda ma solo per ragioni di oggettiva necessitĂ e con la supervisione del personale preposto a garantire l’incolumitĂ pubblica. Nell’atto l’amministrazione ordina anche di effettuare un’immediata verifica strutturale e funzionale dell’edificio, adottando nel contempo le misure adatte a evitare che estranei alla struttura possano entrarvi e farsi male. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo alla Malva, nuova ordinanza. Edificio inagibile: serve la bonifica