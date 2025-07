rocket digital partner shopify si affida all' agenzia milanese guardans cambó

Dopo la recente apertura della sua prima sede a Milano, la rinomata agenzia digitale spagnola Rocket Digital intende rafforzare la sua presenza nel mercato italiano affidando la comunicazione all’Agenzia Guardans CambĂł S.r.l. Fondata nel 2014, oggi Rocket Digital è partner di Shopify e gestisce. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: rocket - digital - agenzia - partner

Rocket Digital apre la sede a Milano e rafforza la sua presenza in Italia con Isabella di Ciancio; Rocket Digital consolida la presenza in Italia e apre la prima sede a Milano; ROCKET DIGITAL, SOCIETÁ CHE GESTISCE OLTRE 100 MILIONI DI EURO DI SPESA PUBBLICITARIA, AFFIDA LA COMUNICAZIONE IN ITALIA ALL’AGENZIA GUARDANS CAMBÓ.

Rocket Digital consolida la presenza in Italia e apre la prima sede a ... - Rocket Digital, agenzia di digital marketing di origine spagnola, dopo essere cresciuta considerevolmente in Italia, rafforza la propria presenza aprendo la sua prima sede a Milano. Come scrive touchpoint.news

H-Farm College riconferma Rocket PPC come partner media - Rocket PPC, agenzia specializzata in digital advertising e web analytics del gruppo spagnolo ISPD, è stata riconfermata per l’anno accademico 2025/2026 come partner media di H- Segnala engage.it