Rocio Munoz Morales lo scandalo e il silenzio social L' amica rivela | Sta soffrendo tantissimo

Della fine della relazione tra Raoul Bova e Rocio Morales rimangono sono un pugno di foto. Nonostante il clamore, scatenatosi dopo la diffusione dalle chat del presunto tradimento dell'attore con la 23enne Martina Ceretti, sulla pagina Instagram dell'attrice spagnola ci sono ancora i ricordi di una storia iniziata su un set e terminata dietro a lunghi silenzi e bugie. Dopo lo scandalo sollevato da Corona, Rocio ha dato mandato al suo legale di parlare per lei e chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni rilasciate da Raoul Bova, ormai suo ex, poi si è chiusa nel silenzio più totale nel tentativo di difendere la sua dignità e proteggere le due figlie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rocio Munoz Morales, lo scandalo e il silenzio social. L'amica rivela: "Sta soffrendo tantissimo"

