Rocio Munoz Morales è stata la prima a tradire Raoul Bova? Spunta il nome di un famoso regista!

Nelle ultime settimane, il presunto tradimento di Raoul Bova ha monopolizzato l’attenzione di siti di gossip e talk show, complice la diffusione di alcuni audio scottanti pubblicati da Falsissimo. Tuttavia, l’intricata vicenda tra l’attore e la compagna Rocio Munoz Morales prende ora una piega del tutto inaspettata. Secondo quanto riportato nella newsletter di Gabriele Parpiglia, la crisi tra i due non solo risalirebbe a ben prima dell’esplosione del caso, ma avrebbe avuto origine proprio da un flirt extraconiugale di Rocio risalente al 2021. Un’indiscrezione che potrebbe ribaltare la narrazione delle ultime ore, gettando ombre su una storia che fino a poco tempo fa sembrava solida e protetta dalla riservatezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rocio Munoz Morales Ăš stata la prima a tradire Raoul Bova? Spunta il nome di un famoso regista!

