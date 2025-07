Robin Williams | l’idea controversa di farlo resuscitare

l'uso dell'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Robin Williams: un dibattito etico e artistico. Negli ultimi anni, l'industria cinematografica ha mostrato un crescente interesse nel riutilizzo delle tecnologie digitali per riportare in vita attori scomparsi. Questa pratica, che combina effetti visivi e intelligenza artificiale, solleva questioni sia di natura tecnica che morale. Recentemente si è aperto un nuovo capitolo riguardante il possibile impiego della voce di Robin Williams, uno dei comici e attori più amati del cinema. ricostruzione digitale e utilizzo delle voci storiche. riapparizioni digitali di attori deceduti.

Robin Williams, il figlio Zak lo ricorda nel giorno del suo 74° compleanno: “Ti amerò per sempre” - Non tutti i compleanni si festeggiano con una torta. Alcuni si attraversano con il cuore in mano. E Zak Williams, figlio dell’indimenticato Robin Williams, ha voluto onorare quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno del padre con parole piene di grazia, dolore e memoria.

Robin Williams: Il Segreto di ‘Mrs. Doubtfire’ e l’Impatto su Matthew Lawrence - Scopri come Robin Williams ha aiutato Matthew Lawrence a ottenere il ruolo in 'Mrs. Doubtfire' e l'insegnamento che lo ha segnato per sempre.

Popeye, la cocaina abbondava sul set del film con Robin Williams: "Erano tutti strafatti" - La rivelazione è avvenuta all'interno di una nuova biografia pubblicata da Barry Diller, ex direttore generale della Paramount Pictures Durante la tappa newyorkese del tour di Barry Diller per la promozione del suo nuovo libro di memorie "Who Knew", il moderatore ha chiesto a Diller di rivelare "il set cinematografico più cocainomane" che abbia mai visitato durante il suo mandato di CEO della Paramount Pictures.

Williams, Lawrence vorrebber riportarlo in vita con la IA - Parlando con Entertainment Weekly, Matthew Lawrence ha rivelato di voler riportato in vita Robin Williams con la IA ... Riporta lascimmiapensa.com

Robin Williams resuscitato con l'AI? È ciò che vuole Matthew Lawrence, star di Mrs Doubtfire! - Matthew Lawrence lavorò con Robin Williams sul set di Mrs Doubtfire e oggi sogna di utilizzare l'IA per ricordare l'attore scomparso. cinema.everyeye.it scrive