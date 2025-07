Roberto Vannacci difende Gabriella Greison dai commenti sessisti | Era vestita benissimo il patriarcato non c’entra Bufera social per l’abbigliamento della scienziata madrina dei laureati messinesi

L'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha preso posizione sulla vicenda che ha coinvolto Gabriella Greison, la fisica e divulgatrice scientifica finita al centro di commenti sessisti per il suo abbigliamento durante la cerimonia di laurea all'Università di Messina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: roberto - vannacci - gabriella - greison

Cittadinanza, per Roberto Vannacci: "Estenderla senza limiti è come svendere la nostra identità " - ANCONA - "Estendere la cittadinanza senza limiti significa svendere la nostra identita': nel 2022 l'Italia ha gia' concesso 210.

Roberto Vannacci promosso al ruolo di vicesegretario della Lega - Roberto Vannacci sarà il nuovo vicesegretario della Lega. Lo ha deciso Matteo Salvini, capo del partito di Governo, e l’ufficialità è attesa nel prossimo congresso federale.

Roberto Vannacci, rumors: a breve vicesegretario della Lega - Secondo alcuni rumors, ci sarà anche la nomina a vicesegretario di Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega e fresco di tessera del partito guidato da Matteo Salvini sul tavolo del prossimo Consiglio federale della Lega, convocato per giovedì 15 maggio, alle 14.

Roberto Vannacci difende Gabriella Greison dai commenti sessisti: Era vestita benissimo, il patriarcato non c'entra. Bufera social per l'abbigliamento della scienziata madrina dei laureati messinesi; Perché il caso Vannacci racconta un fenomeno tipicamente italiano; Garlasco in tv, l'avvocato di Sempio furioso con De Rensis (legale di Stasi): Avete perso il lume della ragione.

CASO GREISON, VANNACCI: - “La politica si occupa di tutto quindi si può occupare anche di questa questione. Come scrive 9colonne.it

Vannacci, il post di body shaming dopo le dimissioni di Carola Rackete - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci, il post di body shaming dopo le dimissioni di Carola Rackete ... Segnala tg24.sky.it