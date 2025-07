Ritrovata morta madre di due figli nel fiume Niagara Ancora disperso il compagno ma non ci sono speranze di ritrovarlo vivo | il drammatico incidente nello stato di New York

Un drammatico incidente e due vittime nel fiume Niagara, nello stato di New York. √ą la serata di mercoled√¨ 23 luglio quando un‚Äôimbarcazione con a bordo una coppia si √® schianta contro un pilone di cemento. Due giorni dopo √® stato ritrovato il cadavere della donna, mentre si cerca quello del compagno. A perdere la vita √® stata Natalie Marie Sansivero. La donna aveva quarantasei anni e due figli, di ventuno e dodici anni. Il suo corpo senza vita √® stato rinvenuto lo scorso 25 luglio, due giorni dopo l‚Äôincidente. ‚ÄúTutti sanno che stiamo cercando una vittima di sesso maschile. Stiamo solo effettuando ricerche costiere sopra e sotto il fiume Niagara‚ÄĚ, ha raccontato l‚Äôagente James O‚ÄôCallaghan, addetto alle informazioni pubbliche della Polizia dello Stato di New York, a People. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - ‚ÄúRitrovata morta madre di due figli nel fiume Niagara. Ancora disperso il compagno ma non ci sono speranze di ritrovarlo vivo‚ÄĚ: il drammatico incidente nello stato di New York

