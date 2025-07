Ritiro massiccio di acqua minerale dai supermercati nuove informazioni

Ad aprile 2025, la Germania è stata interessata da un esteso ritiro di acqua minerale da supermercati come Edeka e Netto, a causa della rilevazione di batteri potenzialmente dannosi in diversi lotti diffusi a livello nazionale. I controlli di qualità hanno spinto le autorità e il produttore Roxane GmbH a procedere con una misura preventiva, suscitando molta attenzione tra i consumatori e sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare. Secondo le ultime verifiche, la situazione sta evolvendo positivamente, ma resta alta l’attenzione sulla qualità e sulla trasparenza nel settore delle acque minerali. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Ritiro massiccio di acqua minerale dai supermercati, nuove informazioni

