Rissa fra ubriachi in strada | ferito un 28enne

Una rissa fra ubriachi. "Due gruppi di cittadini nordafricani", le segnalazioni fatte al 112 intorno all'1:00 di questa notte. Le violenze a Torpignattara. Ad avere la peggio un 28enne, trovato sanguinante e ferito in strada e portato in ospedale.Un ferito in ospedale La richiesta d'intervento è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

