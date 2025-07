Rispescia si mobilita | No all’antenna 5G

Si sono presentati con magliette inequivocabili, verdi e con la scritta "non sulle nostre teste". Sono i rappresentanti del Comitato per lo sviluppo sostenibile di Rispescia che ieri sono entrati nella sala del consiglio comunale attendendo la discussione delle interrogazioni sull’ impianto di telecomunicazioni 5G a Rispescia presentata dal consigliere Ciro Cirillo (Pd) e sull’antenna 5G situata presentata dai consiglieri Pizzuti (Liberali, Riformisti e Socialisti) e Gabbrielli (Forza Italia). "Protestiamo – dice Carmine Caracciolo, presidente del comitato – per l’installazione di questa antenna, perchĂ© è una scelta totalmente illogica, in prossimitĂ dele case: la prima abitazione è a 20 metri e questa antenna è alta 32 metri, e se dovesse cadere? Alcuni legali ci hanno rassicurato sulla fondatezza di un possibile ricorso al Tar, ma per ora proviamo la strada del dialogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

