Riqualificazione campo sportivo | un milione e mezzo di finanziamento

SALICE SALENTINO – Un finanziamento da un milione e mezzo di euro per la riqualificazione del campo sportivo di Salice Salentino: con decreto del dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri, lo scorso 15 luglio, il Comune è stato ammesso al finanziamento per la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Riqualificazione di Montevescovado, attesa per primo finanziamento da 15 milioni - Ieri mattina, presso gli uffici dell’assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha discusso dell’avanzamento del Programma di finanziamento PRIUS, che l’amministrazione dedicherà alla riqualificazione del quartiere di.

Riqualificazione energetica, Comune incassa finanziamento da mezzo milione - Il Comune di Casapulla, guidato dal sindaco Ferdinando Bosco, ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro dal Ministero dell'Ambiente per la riqualificazione energetica di alcuni edifici pubblici.

VETRALLA - E' di 990 mila euro il finanziamento riservato dal Governo alla riqualificazione del campo sportivo Goffredo Raparelli nell'ambito dell'avviso Sport e Periferie 2025 del ministero per lo Sport. Interventi strutturali attesi da anni, che vanno dall'efficient

Silì, ancora incompleto il campo sportivo - Sono passati quattro anni dal finanziamento di 700mila euro destinato alla riqualificazione del campo sportivo di Silì, eppure l’impianto, è ancora inutilizzabile. msn.com scrive

Campo sportivo, ecco i fondi. Monteprandone si rifà il look - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com