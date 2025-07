Rimpatriata a 50 anni dalle medie

Un amarcord all’insegna delle emozioni, dei ricordi e del divertimento, 50 anni dopo l’ultima campanella vissuta tutti insieme. Loro sono gli ex compagni delle scuole medie Mercantini di Senigallia. Domenica si sono ritrovati al ristorante l’Angelina di Corinaldo, dopo mezzo secolo. Alcuni di loro non si erano più visti dopo la fine delle scuole medie. "E’ stata una serata stupenda – evidenzia Catia Marchionni che è riuscita a contattare tutti gli ex compagni -. Eravamo quasi tutti. Due sono venuti dall’estero proprio per l’occasione: uno dalla Germania, da Monaco, un altro dai confini con la Svizzera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimpatriata a 50 anni dalle medie

In questa notizia si parla di: medie - anni - rimpatriata - tutti

Morta l'insegnante Paola Maisto, per 40 anni docente nelle scuole medie - Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa di Paola Maisto in Marzovilla, per 40 anni insegnante nelle scuole medie del capoluogo adriatico, di Città Sant'Angelo e di Spoltore.

Morta l'insegnante Paola Maisto, per 40 anni docente nelle scuole medie - Lutto a Pescara e non solo per la scomparsa di Paola Maisto in Marzovilla, per 40 anni insegnante nelle scuole medie del capoluogo adriatico, di Città Sant'Angelo e di Spoltore.

Il ludopatico che ha bruciato un milione di euro a 25 anni: «Ho iniziato alle scuole medie» - Ha 25 anni, ma ha cominciato a giocare d’azzardo talmente presto da aver già bruciato un milione di euro.

Rimpatriata a 50 anni dalle medie; Gambettola. Rimpatriata a 40 anni dal diploma di scuola media; Cena delle medie, dopo 36 anni di nuovo insieme.

Rimpatriata a 50 anni dalle medie - Un amarcord all’insegna delle emozioni, dei ricordi e del divertimento, 50 anni dopo l’ultima campanella vissuta tutti insieme. Segnala msn.com