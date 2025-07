Rimini il salvagente arriva dall' Australia | firmato il preliminare di vendita

Dopo i timori di fallimento e la levata di scudi contro i potenziali acquirenti di Carate Brianza, la societ√† passa alla Durant Wyot Capital del manager Jason Bennet, che diventer√† il nuovo presidente biancorosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Rimini, il salvagente arriva dall'Australia: firmato il preliminare di vendita

In questa notizia si parla di: rimini - salvagente - arriva - australia

Rimini, il salvagente arriva dall'Australia: firmato il preliminare di vendita; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Al Hilal agli ottavi del Mondiale per Club FIFA 2025: le combinazioni possibili.