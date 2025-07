Rimini | cessione in bilico Tra vincoli e burocrazia il campo può attendere

Avvocati, consulenti, commercialisti a studiare i conti e i regolamenti. La cessione della Rimini Calcio è un'operetta lunga però quanto un parto. Ma per ora la montagna ha partorito un topolino. Almeno fino ai ieri. Da una parte del tavolo Stefania Di Salvo e il marito Stefano Petracca, dall'altra Jason Bennett. Un filo che unisce Campobasso a Sydney e sul quale si gioca una partita importante per il futuro della prima squadra di calcio cittadina. Appuntamento fissato e rispettato ieri subito dopo l'ora di pranzo. da mettere sotto la lente ci sono i termini di una cessione tutt'altro che banale.

