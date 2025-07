Rifiuti i sindacati sul mancato passaggio di 15 lavoratori alla Srr | Pronti ad agire per le vie legali

“E’ trascorso quasi un anno e mezzo da quando l’Ato rifiuti Pa 4, ex Coinres, ha trasmesso ufficialmente al presidente della Srr Palermo Provincia Ovest, Matteo Amabile, l’elenco del personale avente diritto di legge al transito nella medesima Società di Regolamentazione dei rifiuti, eppure per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - sindacati - mancato - passaggio

Rifiuti, i sindacati sul mancato passaggio di 15 lavoratori alla Srr: Pronti ad agire per le vie legali; Raccolta rifiuti, Ecologia Oggi in affanno e revoca il piano ferie: rapporti tesi con il sindacato; Raccolta rifiuti, è scontro tra sindacati e Brunetti: Non parteciperemo all'incontro.

Raccolta rifiuti, mancato passaggio di 15 lavoratori alla Srr. Fit Cisl “pronti ad agire per le vie legali” - ] ... Scrive blogsicilia.it

Raccolta rifiuti nel caos. Il sindaco Piuri sbotta: "Servizio ... - Cresce il malcontento per i servizi di igiene urbana di Gelsia, che spiega: "Manca personale, stiamo continuando ad ... Riporta ilgiorno.it