Rifiuti e degrado dopo il mercatino in viale Francia

Anche questo martedì ringraziamo nell'ordine: i mercatari che come ogni settimana si preoccupano di lasciare i loro rifiuti ordinati sul ciglio della strada e ben differenziati, come da regolamento comunale, il comandante della polizia locale che predispone il servizio di vigilanza ogni settimana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - degrado - mercatino - viale

Movida e degrado, risveglio coi rifiuti sul lungomare - Civitanova, 21 luglio 2025 – Lungomare di Civitanova in versione discarica la domenica mattina. Le prime ore di ieri chi aveva deciso di fare una passeggiata sul litorale, una pedalata vista mare o chi ha deciso di andare in spiaggia si è dovuto fare largo tra la sporcizia che tappezzava il percorso della pista ciclabile.

Rifiuti e degrado sul litorale: cittadini uniti per la pulizia delle spiagge - CAROVIGNO - “Vivere in un mondo più pulito è un nostro diritto”. E’ questo lo spirito dell'iniziativa di pulizia delle spiagge organizzato dal Lions club di San Vito dei Normanni, che si terrà sabato 10 maggio a Specchiolla, marina di Carovigno.

Via Aci, una strada abbandonata al degrado e ai rifiuti - Via Aci, nel tratto chiuso al traffico, all'angolo con via Uditore, è una discarica a cielo aperto, con possibile rischi per la salute dei pedoni che la percorrono, poiché da mesi non viene raccolta l'immondizia e ci sono rifiuti di ogni genere.

Vi aspettiamo lunedì 7 luglio 2025 a “Viale Italia in Strada” a Castelfranco dí Sotto dalle 18.00 alle 24.00. Il nostro Alessandro Martini #specialguest insieme alla nonna più dolce e famosa d’Italia nonnasilviofficial! #televisiumsocialmediapartner dell’evento ? Vai su Facebook

Rifiuti e degrado dopo il mercatino in viale Francia :: Segnalazione a Palermo; Rifiuti abbandonati, un mercatino a cielo aperto; Troppa spazzatura da smaltire dopo ogni domenica, stop al mercatino delle pulci.

Rifiuti e degrado dopo il mercatino in viale Francia - Anche questo martedì ringraziamo nell'ordine: i mercatari che come ogni settimana si preoccupano di lasciare i loro rifiuti ordinati sul ciglio della strada e ben differenziati, come da regolamento co ... palermotoday.it scrive

Degrado per le panchine a Mercatello: la segnalazione di Balnea in Via Mauri e Via Paolillo - I volontari: "L’area è divenuta impraticabile a causa di rifiuti sparsi, in particolare bottiglie e contenitori di alcolici, odori insopportabili dovuti ai bisogni fisiologici espletati all’aperto nel ... Da salernotoday.it